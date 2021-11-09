Кишинёв, 9 ноября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Владислав Кульминский официально ушёл в отставку. Соответствующий указ подписала молдавский президент Майя Санду, сообщили 9 ноября в её пресс-службе.

PavelD Приднестровье

«Заявление об отставке от 6 ноября 2021 г. Владислава Кульминского с должности вице-премьер-министра по реинтеграции принято», — сообщается в документе.

Напомним, 5 ноября Кульминский, являющийся главным переговорщиком по урегулированию ситуации с Приднестровьем, объявил, что уходит со своего поста «по личным причинам».