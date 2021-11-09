Нижневартовск, Югра, , 20:29 — REGNUM Из Нижневартовска (ХМАО) в Тобольск (Тюменская область) будут летать самолёты авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Нижневартовска.

Регистратура аэропорта «Ремезов» Rmz.aero

Данный маршрут попал в перечень субсидируемых из федерального бюджета. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

Полёты из Нижневартовска в Тобольск авиакомпания будет осуществлять на самолетах АТР-72 трижды в неделю. Пока расписание рейсов не сформировано, стоимость путешествия не известна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый тобольский аэропорт «Ремезов» открыт 24 сентября. Аэровокзал был построен по поручению президента России Владимира Путина компанией «Сибур» при участии правительства Тюменской области.

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