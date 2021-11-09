Вена, , 20:25 — REGNUM «Глубоко обеспокоена ситуацией на белорусско-польской границе. Мигрантов и беженцев никогда не должны использовать в политических целях», — заявила 9 ноября председатель ОБСЕ Анн Линде.

ОБСЕ Immanuel Giel

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«Призываю уважать принципы и обязательства ОБСЕ, в том числе права человека», — сказано в её заявлении, распространённом посредством социальных сетей.

Накануне руководство Евросоюза и руководители ряда стран ЕС подвергли резкой критике «режим Лукашенко» за эскалацию миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС. Европейские политики призвали к солидарному ответу на «гибридную агрессию» официального Минска.

Тем временем Александр Лукашенко продолжает возлагать ответственность за миграционный кризис на страны Запада. Белорусские чиновники и силовики заверяют: «туристы» из стран Востока прибывают легально, пользуясь безвизовым режимом и официальными визами, не желают просить политического убежища в Белоруссии и намерены во что бы то ни стало достичь Западной Европы.