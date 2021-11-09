Астрахань, , 20:24 — REGNUM В Астраханской области задержали грузовик с тонной незаконно перевозимых живых раков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Рак (сс) Gareth Williams

В Камызякском районе был задержан грузовой автомобиль под управлением жителя Краснодарского края. Он перевозил более 22 тысяч пресноводных живых раков, общий вес которых составил более тонны.

На продукции не было маркировки, которую требует российское законодательство, а общий вес груза был занижен. Рыночная стоимость задержанной партии могла составить более 600 тысяч рублей. Груз изъяли. По данному факту проводится проверка.