Подгорица, , 20:19 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа шесть человек умерли от ковида, а всего было зарегистрировано 732 новых положительных случая заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

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Среди умерших самому молодому пациенту было 52 года, самому старшему — 87 лет.

Всего в стране с начала пандемии от ковида умерли 2169 человек.

За сутки лаборатории страны проанализировали 3217 тестов. Число активных случаев на 9 ноября составляет 5633.