Москва, 10 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В рамках реализации масштабного проекта «Парк Яуза» на северо-востоке столицы в пойме реки Чермянки высадят более 14,3 тысяч деревьев и кустарников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Lesless Река Чермянка

По его словам, осенью 2021 года и весной 2022 года на двух территориях появятся более 14,3 тысяч берёз, ив, лип, рябин, черемухи, яблонь, клёнов, елей, можжевельников, боярышника, гортензий, облепихи, смородины и сирени.

Эти территории в пойме реки Чермянки вошли в состав уникальной природной территории — «Парк Яуза», создание которого сейчас ведётся в городе.

«По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. А в пойме реки Чермянки будет располагаться современный экоцентр, который займется популяризацией экологических профессий будущего», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Добавим, что сейчас на этих участках парка уже растут почти 16,5 тыс. разновозрастных деревьев и 11 тыс. кустарников.