Вашингтон, 9 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Ввести мораторий на экспортную продажу нефти и разблокировать стратегические нефтяные резервы страны призвали президента Байдена сенаторы-демократы.

Images Money Деньги за бензин

Письмо 11 сенаторов-демократов передано президенту США 9 ноября.

По словам авторов письма, такие меры необходимы для стабилизации цен на горючее на внутреннем рынке.

В письме процитированы данные экспертов, согласно которым цены на бензин в США не поднимались так высоко с 2014 года.

«Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев», — говорится в тексте письма.

При этом американские сенаторы обвинили страны ОПЕК в том, что они «сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение», а также нефтедобывающие компании США, продолжающие продавать нефть за рубеж.