Петушки, Владимирская область, , 20:07 — REGNUM Во Владимирской области проводят проверку сообщений о загрязнении реки Большая Липня в Петушинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Рыба

По предварительной информации, в начале ноября местные жители обнаружили признаки загрязнения водоёма — притока реки Клязьмы. В реке массово гибла рыба, поверхность воды была покрыта слоем белой пены и имела едкий запах. Сильнее всего река была загрязнена рядом с деревней Норкино и поселком Труд Петушинского района.

Владимирская природоохранная прокуратура организовала проверку с выездом на место. Специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям взяли пробы воды.

Процессуальную проверку также проводит полиция. Результаты всех проверок находятся на контроле прокуратуры области.