Баку, , 20:07 — REGNUM ДОКУМЕНТ. Перевод с азербайджанского языка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

Председатель партии «Право и справедливость» (Haqq və Ədalət) Али Инсанов, экс-министр здравоохранения Азербайджана в интервью OSMANQIZI TV[1]

«Карабахская проблема еще более обострилась. Если раньше для освобождения Карабаха мы боролись с армянскими сепаратистами и бандитами, то сейчас кроме сепаратистских бандитов, там размещена большая русская оккупационная армия, которая под вывеской миротворческой, полностью захватила нагорную часть Карабаха. Об этом знают все. Они не выполняют основные пункты подписанного 10 ноября не то заявления, не то соглашения. У нас вызывает большое сомнение, что эти оккупационные войска будут действовать в пользу Азербайджана, будут выполнять свои обещания. Россия готовит новое мирное соглашение. Договор, подписанный с Россией, каким бы мирным он ни назывался, не принесет ни мир, ни примирение. Все это делается для закрепления на Кавказе, для сохранения Армении и Азербайджана под своим постоянным контролем.

Азербайджан держит в тайне факт подписания подобного документа. Но Армения, как демократическое государство, сообщила об этом. Пашиняна уже пригласили на заседание парламента, чтоб он ответил на вопросы депутатов. Сейчас в Армении вокруг этой темы идут разговоры, есть недовольство, ожидаются митинги, т. е. армянский народ не согласен с этим. Однако у нас не должно быть иллюзии, что если армяне чем-то недовольны, значит это во благо Азербайджану. Это не так. Просто армяне недовольны выпавшими на их долю проблемами. Мы еще не знаем какие проблемы создали для нас русские.

Самое опасное — пятилетний срок их пребывания в Карабахе, но есть планы по срыву этих договоренностей. Далее они намерены дать какое-то определение нынешнему месту проживания армянских сепаратистов. Как бы оно не было названо, это будет равноценно определению статуса. Им будет предоставлено достаточно независимости, и Россия будет защищать их. Россия говорит Армении, что защищает их, но дает понять, что может произойти с ними после их ухода. Но ничего не происходит. И если мы напрямую пойдем на переговоры с армянами, мы все можем решить сами.

Я много раз говорил, что за сохранением власти Ильхама Алиева, за фальсификациями его выборов стоит именно Россия. Все это знают. И в этом нет никаких сомнений. Поэтому азербайджанское правительство заинтересовано в присутствии России в Нагорном Карабахе, на Южном Кавказе, потому что это позволит им сохранить свою власть. Потому что пока путинская Россия в Карабахе, Ильхам Алиев останется у власти. Но это недопустимо. Азербайджанский народ никогда с этим не смирится. Потому что они не просто так здесь присутствуют, они заняты очень большими делами. И мы в конце можем оказаться в такой ситуации, что и наша армия окажется под их контролем, и небо, и земля, и вода.

Если кто-то не знает, скажу. Все высоты в Карабахе находятся под контролем оккупационных силы России. И даже высоты в Шуши под их контролем. Что это означает? Все это рассчитано не только на сегодня, но и на последующие времена. Дорога Степанакерт-Шуша находится под их контролем и в любой момент они могут нам угрожать. Мы не можем действовать так, как нам хочется. Россия не принесла мир ни Армении, ни Азербайджану. Не освободила нас. Она еще более углубила имеющиеся между нашими народами разногласия и вражду, она культивирует ненависть друг к другу. Она чужая и для них, и для нас.

Армянский народ действует очень осторожно и оказывает всему этому большое сопротивление. Наш народ же не в курсе всего происходящего, и, к сожалению, ничего сказать не может. Потому что от него все скрывают, ничего ему не говорят.

Но подготовка к переговорам продолжается. Думаю, что что так называемое мирное соглашение поставит нас в очень сложное положение. Азербайджан будет оккупирован, в стране будет установлена власть России, а после подписания документа на уровне президентов (я даже опасаюсь, что этот документ будет ратифицирован парламентом) будет реализована абхазская модель. И таким образом Россия укрепит здесь свои позиции».

Председатель Классической партии народного фронта Мирмахмуд Миралиоглу в интервью «LAF TV» [2]

«Путин не хочет оставить нас в покое. Мы должны вести себя как хозяева. Ты кто такой? Понадобилось всего несколько часов и дней переговоров, чтобы эти проблемы, возникшие на трассе Горис-Капан, вопросы с размещением наших пограничников и военной полиции… Разве нам нужен русский переводчик, чтоб разговаривать с армянами? Баку нужен советник? И что, советником может быть только Путин? Разве нам нужен кто-то, кто показал бы нам дорогу? Разве мы не знаем, куда идти? Прекрасно знаем. Безопасность Пашиняна обеспечивает Азербайджан, а безопасность Ильхама Алиева — Ереван. Нет никаких проблем. Они разговаривают, переговариваются.

Путин хочет сказать, что именно он является хозяином положения. Путин говорит, что он является хозяином Баку и Еревана. Сейчас время ударить Путина по носу. Нам переводчики не нужны. И армянская, и азербайджанская стороны будут разговаривать на своем государственном языке и у каждой будет свой переводчик. Азербайджану не нужен такой переводчик, как Путин. У нас не должен быть переводчик по имени Путин. Вот так категорично.

Все вопросы остались в подвешенном состоянии, потому что Путин разместил в Карабахе оккупационные миротворческие силы. И сегодня диктует свои условия. Разве Путин не в курсе, что СССР развалился? Видимо, после третьей оккупации Крыма у Путина разгорелся аппетит, и он не хочет отказаться от оккупации Кавказа. Самым важным историческим событием стало бы заявление Алиева и Пашиняна о том, что им переводчик не нужен, хватит вмешиваться и что в дальнейшем они сами будут договариваться между собой.

Некоторые говорят, что это мировая политика, дипломатия, что на Южном Кавказе так было всегда, что бывшее постсоветское пространство сейчас находится под контролем Москвы. Но Москва сама потеряла над собой контроль».

Коснувшись выступления Путина на форуме в Валдае, во время которого он предложил сторонам пойти на взаимные уступки, ведущая спросила: на какие уступки должен пойти Азербайджан? М. Миралиоглу сказал:

«Говоря о взаимных компромиссах ты (Россия) хочешь получить свою свою долю? Его доля в том, чтобы убраться отсюда. И все».

На вопрос ведущей «какие карты Азербайджан посчитает приемлемыми для начала процесса делимитации?», политик ответил:

«Ни карты 1975, ни 1920 годов. Карты 1918 года, когда армян переселили на Кавказ, в Азербайджан и Карабах. Почему Путин может приветствовать армян на их же языке, сказать «Барев», сказать о том, что Петр поручил армян русским, о том, что «прошло всего-то триста лет, и мы исполняем завещание Петра», а мы не можем сказать, что это люди, которых переселили туда по итогам мирного Туркменчайского договора, что эта земля не твоя, ты (Россия) делишь мою землю, и делаешь на ней все что хочешь. Нужно возвращаться к картам тех времен: 1828, 1813, 1805 годам, ко времени подписания Кюрекчайского договора. Если мы не вернемся туда, мы не будем хозяевами Шуши. Если мы не вернемся, такие как Путин будут угрожать войной. А разве оккупационные миротворческие войска не находятся у входа в Шушу, на дороге в Ханкенди? Даже расширяют свою территорию. Даже Исабулаг находится под их контролем. Это все результат того, что мы ведем не наступательную, мягкую, медлительную политику. О каком компромиссе речь? Почему я должен уступать Москве? Что делают здесь путинские солдаты?»

В интервью TV Musavat[3] Мирмахмуд Миралиоглу высказал свое отношение и к предстоящей трехсторонней встрече президентов России, Армении и Азербайджана:

«Все говорят, что эта встреча запланирована в Москве и должна быть проведена в Москве. Но она не должна быть проведена в Москве. Пусть будет в Киеве, Зангезуре, на дороге Горис-Капан, без переводчиков. Пусть будет в Садараке, как встреча Кочаряна и Алиева. Проект встречи готовит Путин, место встречи определяет Путин. Путин тоже будет участвовать? А кто он такой? Какую он представляет важность для Азербайджана. Он подстрекатель и покровитель нашего врага».

Интервью полковника в отставке Узеира Джафаров агентству Publika.az [4]

«Незаконные армянские вооруженные формирования в очередной раз совершили провокацию на территории, контролируемой российскими миротворцами. В результате погиб солдат нашей армии. Что означают эти провокации?

Почему Москва не предпринимает никаких мер по снижению напряженности? Провокации армянских вооружённых отрядов совершаются при поощрении и с участием российских миротворцев. Здесь нам больше винить некого. Иначе говоря, российские миротворцы не хотят выполнять возложенную на них миссию в Карабахе. Делается это по указанию Москвы. Кремль играет в многоходовые игры. Россия думает, что люди не понимают их уловок. Но фактически мы все видим. Глава государства неоднократно в дипломатической форме высказывал положительные отзывы о миротворцах. Мы хотим, чтобы российские миротворцы выполняли свои обязанности должным образом. Однако до сих пор миротворцы не предприняли никаких действий. Мы еще станем свидетелями убийства российских солдат армянскими незаконными вооруженными и террористическими группировками. Россия несет прямую ответственность за происходящее.Почему Москва не предпринимает никаких мер по снижению напряженности?

Два дня назад Министерство обороны России выступило с заявлением относительно обстрела автомобиля азербайджанской военной полиции, в котором ограничилось общими фразами. Непонятно, кто открыл огонь, что случилось… Говорится об обстреле колонны. Но непонятно, по какой колонне. Скажу вам, что русские заняты аферами. Им невыгодно спокойствие в Карабахе. Если будет затишье, азербайджанская сторона скажет, что в них больше нет необходимости, что остальные вопросы она решит сама. Поэтому они накаляют обстановку в находящихся под их контролем районах. Заваривают кашу, будто заняты какой-то деятельностью.

Какой, по-вашему, будет ситуация на контролируемой миротворцами территории?

Откровенно говоря, так продолжаться не может. Военно-политическое руководство Азербайджана выразит свой решительный протест. Потому что мы не можем приносить азербайджанских офицеров и солдат в жертву чьим-либо уловкам. Подобные проблемы мы можем решить за день или за неделю. Нам не нужно много сил, чтобы разоружить оставшиеся незаконные армянские вооруженные силы в Карабахе У нас достаточно возможностей. Мы пока проявляем терпение и выдержку.

Возможно ли проведение антитеррористической операции если провокации армян в Карабахе станут частыми?

Пусть никто в этом не сомневается. Мы должны разрезать эту рану раз и навсегда. Процессы ведут к этому. Другого варианта нет. Мы не будем сидеть и ждать. Хочу рассказать о расстреле армянского тракториста. Министерство обороны Азербайджана расположено почти в 4 километрах от этого района. Спрашивается, как наш солдат мог застрелить этого тракториста из снайперской винтовки?! Это сделали русские вместе с армянами.

Каковы подробности этого инцидента?

Русские и армяне заняты мошенничеством. Вначале обстреляли гусеницы трактора. Затем, когда армянин вышел из трактора, чтоб посмотреть, убили снайперским выстрелом. Об этом они промолчали. На самом деле нам нужно решать такие вопросы. У нас имеются эти факты. Как они могут нас обвинить, если расстояние между нами — 3 километра 600 метров. Тот же тракторист был застрелен в двух шагах от россиян. Как можно так бессовестно обвинять Азербайджан? Повторяю, российские миротворцы заняты в Карабахе большими ухищрениями, чем армяне. Потому что армяне напуганы… Они думают, что Азербайджан может снова поднять дроны. Российские башибузуки в Карабахе занимаются кутежом, пьянством и безнравственностью. Там они ведут себя как бандиты. Этому нужно дать оценку. Им должно быть стыдно. В истории миротворчества России еще не было такой позорной, постыдной миссии. Мы и это видели. Они не должны этого делать. Терпение Азербайджана не бесконечно. Мы можем предпринять очень жесткие шаги. Вместе с Турцией и другими союзниками мы в состоянии очень быстро решить этот вопрос.

В Агдаме есть совместный мониторинговый центр. Обычно мы видим, как российская сторона передает информацию оттуда. В силах ли этот Центр предотвращать провокации?

И США, и Франция главное слово по Карабаху предоставили России. Посмотрите, как далеко расположен центр мониторинга в Агдаме. Президент России Владимир Путин во время последней встречи со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что высоко оценивает работу мониторингового центра. Русским кажется, что они умные. Как ты можешь это высоко оценивать? Мы, как представители общественности, ни разу не видели, чтобы мониторинговый центр хоть как-то отреагировал на инциденты. Они просто заняты составлением отчетов, которые отправляются в Анкару, Баку и Москву. И все. Больше ничего не делается. Подход русских, в целом, странный. Мы не можем терять наших сыновей из-за такого подхода. В чем вина нашего шехида Афгана из Геранбоя? Служишь, надеешься, что война закончилась и все в порядке…

Миротворцы ведут себя в Карабахе непристойно, что может обернуться для нас большой головной болью. Мы дипломатично реагируем на случившееся. Но противоположная сторона пользуется этим. Я думаю, что мы можем заплатить слишком большую цену».

Военный эксперт Узеир Джафаров в интервью «Yeni Müsavat"[5] сказал, что Армения и ее покровители не оставили Азербайджану иного выбора, кроме как решить проблему силой. Поэтому нужно знать, что одними только заявлениями вопрос решить невозможно.

«За 30 лет было сделано сотни заявлений. Но напрасно. Все эти заявления не позволили освободить даже 30 сантиметров нашей земли. В конце концов, наши земли были освобождены военным путем. Согласно заявлению Минобороны и МИД, вооруженные армяне говорят, что не будут уходить с территории Азербайджана. Эти заявления не действуют и на русских. Условия армянам для совершения этих зверств создают российские миротворцы. Поэтому, как говорят депутат Агиль Аббас и многие другие эксперты, политики и общественность, необходимо начать антитеррористическую операцию.

Армянские вооруженные отряды в присутствии российских миротворческих сил совершают открытые провокации. Русским точно известно: кто и откуда стреляет, но ничего не предпринимают. Они несут ответственность за все происходящее. Пока армяне не будут разоружены, провокации и трагедии будут продолжаться еще долго. Российские миротворцы должны быть выведены из региона, как минимум, устранены, а соответствующие силовые структуры Азербайджана должны провести антитеррористическую операцию. Иного пути нет. Иначе с помощью русских армянские вооруженные отряды будут укрепляться и расширяться и мы столкнемся с более серьезными проблемами и конфликт приведет к более катастрофическим результатам. Пока не поздно, мы должны начать антитеррористическую операцию по обезвреживанию всех армянских вооруженных отрядов».

Военный эксперт Узеир Джафаров в статье «Азербайджану не нужно российское вооружение» на сайте Qaynarinfo [6] прокомментировал заявления главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко о том, что предусмотрены новые, масштабные поставки российского оружия в Азербайджан:

Азербайджан за время 44-дневной войны понял, какое оружие является приоритетным. Нам не нужны российские истребители МиГ-35 или же Су-35, ЗРС С-400, ЗРК «Toр-M2». У нас нет больших планов, связанных с Россией. В Азербайджане есть достаточное количество серьезного оружия. Правда, мы пока вынуждены покупать какое-то оружие у России». «Азербайджан продолжает покупать оружие у России. Но в процентном соотношении доля России от общего объема закупаемого вооружения сокращается. Заявление Коротченко — все лишь желание российской стороны. Кремль просто посредством Коротченко высказывает определенные мысли и пожелания, желая изучить реакцию Баку. Они не хотят потерять Азербайджан, у которого есть финансовые возможности, иначе говоря, Россия хочет увеличить объем продаваемого Азербайджану оружия…

В ближайшие годы при покупке вооружения и военной техники мы отдадим предпочтение другим странам, а не России. К примеру, наш военный арсенал будет обеспечен оружием турецкого, пакистанского, израильского и белорусского производства. Скоро будет известно и о новых адресах поставок. Сейчас в мире есть серьезные сомнения относительно покупки продукции российского военно-промышленного комплекса. Российское оружие недостаточно себя оправдало. Поэтому я не думаю, что Азербайджан отдаст предпочтение российскому оружию».

Председатель Демпартии Азербайджана Сардар Джалалоглу в интервью Teleqraf.com [7]

Идут интересные обсуждения в связи открытием коммуникаций и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Каковы ваши ожидания в этом направлении? Глава МИД России во время встречи со своим армянским коллегой также обсудил эту тему.

В одностороннем порядке, без консультаций с Азербайджаном, Россия выдвигает позицию по демаркации границ. Это или попытка ограничить суверенитет Азербайджана или, по меньшей мере, элемент неуважения. Суверенное равенство государств является одним из принципов международного права. Следовательно, все государства-члены ООН обладают равными правами. Никто не может принимать решения по территориям Азербайджана. В Конституции Азербайджане четко указано, что изменение территорий или границ Азербайджана может быть осуществлено путем всенародного референдума. Это отражено в статье 11. Поэтому заявления главы российского государства относительно территорий Азербайджана являются проявлением неуважительного отношения к нашей конституции.

Что касается определения границ: с какими границами республика вошла в СССР в 1920 году, с такими же границами должна выйти оттуда. Сам Путин неоднократно говорил, что некоторые республики вошли в СССР с маленькой территорией, а вышли с большой. Первой среди них была Армения. Поэтому для уточнения границ следует рассматривать карты СССР.

Россия также оккупировала Крым в соответствии с известными картами СССР. Она сама признает, что вернула себе эти территории на основании этих карт. Если это применимо для России, то должно быть применимо и для Азербайджана. Поэтому за основу нужно брать карты 1920 года. У входившей в состав СССР Армении территория составляла 9000 кв. километров, а вышла оттуда с 21.000 кв. километрами. Она присвоила примерно 12 тысяч километров нашей территории и должна вернуть их. Это правильное и справедливое решение проблемы».

Расул Гулиев, бывший спикер парламента в комментарии сайту Pravda. az [8]:

«Я не верю, что Россия когда-нибудь станет дружественной Азербайджану страной. Изолированный с 2014 года западными странами российский президент стал более самоуверенным и намерен реализовать план по частичному восстановлению бывшего СССР. (…) Путин уверен в том, что сможет реализовать это намерение. Не добившись успеха ни в одной области, он хочет победить в этом направлении. Под вывеской Союза он фактически оккупировал Беларусь. Подписанные ими эти 28 документа говорят о фактической потере Беларусью своей независимости. Лукашенко ради должности предал белорусский народ. Путин заявил, что к этому союзу присоединятся и другие страны. В первую очередь, он предложит Таджикистану, Армении и Киргизии. На очереди Казахстан и Азербайджан. (…)

Соглашение между тюркскими странами должно перейти на новый этап. Отношения этих стран со второй сверхдержавой, Китаем, должны выйти на совершенно другой уровень. Путин — самодовольный, высокомерный человек с низким уровнем образования. По крайней мере, он считает себя четвертой личностью России после Петра, Екатерины, Сталина. В ближайшие годы победившему азербайджанскому народу предстоит пройти очень тяжелые испытания. Верю, что традиция победы в 2020 году продолжится и дальше».

Арастун Оруджлу политический обозреватель, бывший сотрудник органов безопасности в интервью Moderator. az[9]

Арастун бей, роль КГБ и ГРУ в карабахских войнах очевидна. Как мы знаем, во время правления Партии Народного Фронта, то есть в 1992—1993 годах, когда вы также работали в бывшем Министерстве национальной безопасности, появилась информация и были факты, что конкретные люди служили в российской разведке в военной и политической областях и оказывали непосредственное влияние на военные действия в Карабахе. Некоторых даже арестовали, потом освободили… У меня нет информации об аресте в азербайджанской армии за последние 30 лет какого-либо агента ГРУ. Но знаю точно, что органы спецслужб и контрразведка Азербайджана всегда знали об агентах этой структуры и пытались держать их под наблюдением. Но, поскольку за этими агентами стояла Россия, политического решения об их аресте принято не было. Даже во времена Гейдара Алиева, при второй попытке мятежа Сурета Гусейнова в октябре 1994 года, были арестованы военнослужащие, которых позже освободили. И скорее всего, по настоянию Москвы. Многие из них сбежали в Россию. В первые годы нашей независимости в Минобороны появились факты и предположения относительно создания сети ГРУ в Генштабе Минобороны. Даже бывший министр внутренних дел Рамиль Усубов признался в интервью азербайджанской газете в 2018 году, что он по указанию президента Гейдара Алиева отправился в Москву для экстрадиции генерала Шахина Мусаева, бывшего начальника штаба, обвиняемого в ряде преступлений против государства в конце 1990-х. Но на встрече с Усубовым Мусаев открыто сказал, что он является агентом России и они его не выдадут. Президент России Борис Ельцин в ответ на телефонный звонок Гейдара Алиева сказал, что Мусаев обладает государственной тайной России, и они его не выдадут. Следующим был глава Генштаба Наджмеддин Садыгов, который неизменно проработал в течение 27 лет. Конец известен…Вопрос, связанный с генералом Шаином Мусаевым, мне известен. Да, так и было. Но он был не один. Это было связано также с самим Вагифом Гусейновым. Ранее я упомянул, что московские эмиссары, обратившись с просьбой к Эльчибею от имени «интеллигенции, добились освобождения В.Гусейнова. Да, Москва скрывала и защищала своих агентов, не выдавала их. То же самое и сейчас. Точно такая же ситуация была в Грузии. В 1992 году тогдашний министр обороны Тенгиз Китовани, совершивший переворот против Гамсахурдия, до сегодняшнего дня проживает в России и получает высокую пенсию этого государства. Точно также многие агенты, совершившие ряд преступлений в Азербайджане, позже находили убежище в России. …

Как вы знаете, деятельность ГРУ в Азербайджане началась накануне расстрела 20 января 1990 года. После ввода советских войск в Баку ГРУ начал создавать в бакинских поселках общество «Братство». Это был проект исключительно российской разведывательной структуры. И самым интересным было то, что ГКБ Азербайджанской ССР, пока еще являющаяся частью ГКБ СССР, не контролировала общество «Братство» и не имел достаточно информации о ней. Тогда как это общество было создано другой разведструктурой Союза…

По некоторым версиям, следы российского ГРУ были заметны и во время Товузских боев в апреле 2016 и летом 2020 года. Провокации российской разведки дали о себе знать и в ходе 44-дневной войны. После всего этого размещенный в так называемом «коридоре» Лачинского района, и в армянонаселенной части Карабаха российский военный контингент, называемый миротворческим, за последний год совершал как реальные, так и виртуальные провокации… Как вы думаете, есть ли связь между тем, что с 26 сентября по 1 октября 2021 года, то есть за 5 дней, на карте российских миротворцев село Гапанлы Тертерского района перешло в зону их ответственности и тем, что ни во время апрельских боев, ни за 44 дня второй карабахской войны не смогли освободить село Сейсулан, которое начиная с 1994 год находилось под обстрелом. Сыграла ли здесь какую-то роль российская разведка? Считаю, что включение села Гапанлы Тертерского района в зону ответственности российского контингента без каких-либо правовых или военных оснований не было случайным. Находящийся под оккупацией врага поселок Сейсулан того же района и во время первой карабахской войны, и апреле 2016 года, и в ходе 44-дневной карабахской войны имел очень важное стратегическое значение как для Азербайджана, так и для наших врагов Так как оккупация города Тертер была одной из приоритетных задач и для Армении и для России. Попытки армии противника любой ценой защитить имеющее выгодную стратегическую позицию село Сейсулан, делаются с целью облегчить захват Тертера в предстоящей войне (ясно, что рано или поздно будет война). И в прессе, и других своих выступления я многократно говорил, что оккупация Тертера решает вопрос контроля над дорогой Баку-Евлах-Гянджа-Газах и Гянджинским коридором, по которому проходят нефте‑ и газопроводы. Согласно этому плану российский военный контингент под названием «миротворцы» должен был быть размещен в Геранбое, а не в Лачине, В общем, именно стратегическое положение Тертера стало причиной всех бедствий, выпавших на его долю во всех войнах за Карабах: он больше всех подвергался как атакам сухопутных войск, так и артиллерийским и ракетным обстрелам. Так как для Армении два выхода к Гянджинскому коридору: Тертер и Товуз. Уход из Товуза для противника невозможен, невыгоден. Так как в этом случае Армения должна провести широкомасштабные военные действия непосредственно с Азербайджаном, нарушая нашу государственную границу. Оккупация Тертера оказалась невозможной для армян из-за героической борьбы азербайджанской армии, ценой жизни и крови наших шехидов и воинов. Во время апрельских боев наши храбрые бойцы, несмотря на все провокации российских и армянских спецслужб, уничтожив самые сильные укрепления врага, освободили от оккупации ряд позиций противника в Талишском направлении. Ответом на это стала устроенная российским ГРУ расправа над нашими героическими бойцами по сфабрикованным обвинениям в «государственной измене». Те события, которые до сих пор остаются неизвестными широкой публике, стали ответом на то, что наша армия не допустила оккупации Тертера. И ГРУ осуществило это провокацию с помощью своей шпионской и агентурной сети, а также занимающих высокие должности Наджмедина Садыгова, его племянника Рамиля Аскярова и других своих многочисленных агентов и шпионов, с целью запятнать и унизить азербайджанскую армию и, в целом, наш народ… Одним словом, невозможность освободить Сейсулан от оккупации в 2016 и в 2020 годах, события в Тертере в мае 2017 года, предательство и провокации, совершенные с целью помешать нашей успешной атаке в направлении Агдяра во время 44-дневной войны — все это процессы, управляемые из одного центра… И состоящее из бандитов и криминальных элементов общество «Братство» (в сущности, на ГРУ работают разбойники и криминалитет) якобы защищало власть Айяза Муталибова. Но на самом деле организация выполняла поставленную российской разведкой задачу — создать противостояние между жителями районов Азербайджана и бакинцами… Как я отметил ранее, в 1991—1993 годах ГРУ устроило своих агентов во вновь созданных вооруженных силах Азербайджана на различных уровнях. Эта разведывательная организация России была непосредственным организатором мятежа в июне 1993 года. Большинство военных в окружении Сурета Гусейнова, а также и не военных, были прямыми агентами ГРУ. Это было известно всем. Некоторые из оказавших Сурету Гусейнову политическую поддержку также были агентами ГРУ. Но они не были военными. Вообще, июньский переворот 1993 года был проектом ГРУ. Это однозначно так. Я был в центре этих процессов. Если есть желающие, я готов к полемике…

Арастун бей, как повлияла на азербайджанскую военную сферу иранская разведка за время карабахской войны начиная с 1990 годов? Известны ли об этом какие-нибудь факты?

Честно говоря, я скептически отношусь к вмешательству иранской разведки в карабахскую войну. Дело в том, что разведка этой страны, конечно, следит за процессами, но возможности влиять на эти процессы — минимальные. Прежде всего, потому, что есть Россия, которая ни в коем случае не допустит Иран на подконтрольные ей территории и относится к этому очень ревностно. С другой же стороны, у него нет достаточных ресурсов для влияния на военные действия в Карабахе. Но продвижение наших войск вдоль приграничной полосы имеет для Ирана жизненно важное значение. Поэтому они внимательно следили за боевыми действиям на этих территориях и в первой карабахской войны, и в ходе апрельских боев, и 44-дневной войны».

[1] https://www.youtube.com/watch?v=1y-5MVX5hzg

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ub33XxdVHz8&ab_channel=LAFTV

[3] https://www.youtube.com/watch?v=2n4dmFMbYp0&ab_channel=TVMusavat

[4] https://publika.az/projects/xususi/372537.html

[5] https://musavat.com/news/ermeni-separatcilari-endazeni-asdi-antiterror-emeliyyatlari-sert-oldu_837212.h

[6] https://qaynarinfo.az/az/rusiyaya-mexsus-bu-silahlar-azerbaycana-lazim-deyil-herbi-ekspert/

[7] https://teleqraf.com/news/siyaset/306197.html

[8] http://pravda.az/news/63464

[9] https://moderator.az/musahibe/398464/qru-nun-yaratdii-qardasliq-cemiyyeti-guya-mutellibov-iqtidarini-qoruyurdu-amma/