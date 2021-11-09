София, , 20:06 — REGNUM Десятки представителей родительских комитетов средних школ Софии провели в центре болгарской столицы манифестацию против обязательного тестирования учеников на наличие штаммов COVID-19. Об этом 9 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

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Акция, организованная местным общественным движением «Объединение родителей», прошла у центрального входа в здание правительства Болгарии. В мероприятии также приняли участие преподаватели средних и средне-специальных учебных заведений.

«Любая публичная проверка на наличие или отсутствие у отдельно взятого ученика антител коронавируса может превратиться для ребенка в тяжелую психологическую травму, — говорится в совместном заявлении активистов. — Мы категорически отказываемся соблюдать правила, озвученные министром здравоохранения и министров образования и науки».

Согласно официальной информации, полиция и охрана правительственного квартала Софии проведению акции не препятствовала. Представители минздрава и минобразования к манифестантам не вышли.

Напомним, согласно распоряжению минздрава и минобра Болгарии, с 8 ноября допуск учеников 1−4 классов к занятиям должен осуществляться лишь после прохождения школьниками специальных экспресс-тестов на COVID-19. Ученики старших классов, а также студенты вузов страны продолжают обучение в режиме онлайн.

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