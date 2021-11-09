Тбилиси, , 20:27 — REGNUM У здания администрации правительства Грузии в Тбилиси начался митинг оппозиции с требованием перевести бывшего президента Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую, сообщает 9 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Присутствующие на митинге врачи планируют написать письмо на имя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

«На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение о том, что в случае необходимости Саакашвили следует перевести в многопрофильную клинику, которой, по моему мнению, тюремная больница не соответствует. Не соответствует не квалификацией врачей, а профилем, который есть в тюремной больнице. Организм ослаблен, и вполне возможно, что необратимые изменения произойдут очень быстро», — заявил на митинге доктор Важа Гаприндашвили.

Напомним, что 8 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в больницу при исправительном учреждении в Тбилиси.