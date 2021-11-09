Москва, , 20:20 — REGNUM Посол Украины завлекал журналистов якобы секретными сведениями о тайных переговорах Украины с руководством ЕС и НАТО. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov

«Думаю, что сам Андрей Мельник догадывается, как его воспринимают в Германии» — заявил эксперт.

«Поэтому все заявления Мельника направлены не на официальные круги, а на немецкие СМИ» — пояснил Борисов.

«Журналистов он завлекает росказнями о том, что поведает им «эксклюзив» о якобы закулисных тайных переговорах Украины с ЕС и НАТО, так называемых Hintergrundgespräche. Немецкие СМИ пока клюют на эту приманку, но интерес западных СМИ к украинской теме снижается и Мельник все больше приобретает славу «пустого» парня, который никакой «тайный бэкграунд» не даёт», — отметил политолог.

«Это уже привело к тому, что о нем не только официальные круги Германии, но уже и немецкие журналисты из серьезных изданий говорят с улыбкой», — сообщил эксперт.

«На самом деле его болтовня только отвлекает от реальной угрозы. За баснями Мельника не надо забывать о реальном состоянии дел. Оно таково, что действительно есть договорённости между США и Киевом о размещении «обучающих центров» или других фактических военных баз на территории бывшей УССР», — заключил Борисов.