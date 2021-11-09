Советский район, Югра, , 20:04 — REGNUM В Югре школьников посёлка Зеленоборск Советского района не будут переводить на дистанционное обучение из-за разгулявшейся стаи волков. Об этом сообщила телеканалу «Первый Советский» директор Зеленоборской школы Ольга Калугина.

Волки

«На сегодняшний день в нашей школе обучается 250 детей. Из них лишь 10% заявлений от родителей о переводе детей на дистанционное обучение. Люди указывают разные причины, и только одна семья указала причиной перевода детей на дистанционное обучение наличие волков в поселении. Вопрос о переводе школы в онлайн формат не поднимался, не обсуждался, не рассматривался», — отметила директор школы Ольга Калугина.

Местный житель сообщил журналистам о двух случаях ночных визитов стаи волков, которые попали на запись автомобильного видеорегистратора. Хищники растерзали местных собак. Глава поселения Ольга Леднева в свою очередь добавила, что посёлок Зеленоборск расположен в тайге, рядом с заповедником, и лесные обитатели нередко захаживают в населённый пункт.

«Мы же понимаем, что живём в тайге. Вокруг нас дикие звери. Но то, что они стали безобразничать, конечно у меня вызывает беспокойство. К тому, что пишут в соцсетях, нужно относиться с сомнением. Ситуация с волками сильно приукрашена», — отметила она.

Отмечается, что охотники будут патрулировать окрестности Зеленоборска до 28 ноября, пока наделавшая шума стая волков не будет обнаружена и уничтожена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в местных СМИ появилась информация о том, что жители посёлка Зеленоборск Советского района просят перевести школьников на дистанционное обучение в связи с участившимися выходами волков из леса к людям.

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