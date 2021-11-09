Москва, , 22:11 — REGNUM Над заявлениями посла Украины в Германии Андрея Мельника о скором вступлении Украины в НАТО смеются не только политики, но и журналисты. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник МЗС України

«Обещая назвать точные сроки вступления Украины в НАТО и ЕС, Мельник выдает желаемое за действительное», — заявил эксперт.

«Никакого вступления Украины в НАТО и в ЕС нет и не будет. Все громкие заявления украинских клоунов о том, что они скоро будут в НАТО — это песни евнухов о большом сексе», — отметил Борисов.

«Но почему же тогда громкое заявление украинского дипломата не опровергли официальные лица НАТО и ЕС? Секрет прост. Мельник — это неадекватная фигура, которую в Берлине и в НАТО всерьёз не воспринимают. Там прекрасно знают, кто такой Мельник и чего стоят его слова, поэтому и не хотят участвовать в его пиаре» — пояснил политолог.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник 4 ноября в интервью немецким СМИ сделал громкое заявление о том, что Украина вступит в НАТО к 2030 году.