Курск, 9 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В городе Железногорске (Курская область) за совершение грабежа с применением насилия осуждена 15-летняя местная жительница. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Stuart Frisby Мобильный телефон

Вечером 29 ноября 2020 года девушка вместе со своей матерью была в гостях. Она напала на находившегося в состоянии алкогольного опьянения 42-летнего мужчину, несколько раз ударив его ногой по голове, похитила у него мобильный телефон и сбежала.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия». Суд признал её виновной и назначил наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев.