Гаага, Нидерланды, , 19:55 — REGNUM В Гааге прошла многотысячная акция протеста против «ковидной политики» правительства Нидерландов, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на NL Times.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Марш протеста против политики правительства в условиях коронавируса прошёл на улицах Гааги 7 ноября.

По подсчётам журналистов и полиции, в марше участвовало от 20 до 25 тыс. человек. Из-за большого количества участников марш занял даже больше времени, чем заявляли его организаторы.

Участники несли плакаты, баннеры и флаги с лозунгами, направленными против коронавирусной политики кабинета Рютте.

Демонстрация была организована движением Samen Voor Nederland («Вместе за Нидерланды») при поддержке десятков других общественных организаций.

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