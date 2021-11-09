Прага, , 19:55 — REGNUM Переговоры на тему формирования нового правительства Чехии поручил провести главе Гражданской демократической партии Петру Фиале президент республики Милош Земан, пишет 9 ноября Mladá fronta DNES.

Милош Земан

В своём обращении к Фиале Земан заявил, что поручает провести переговоры с представителями политических партий Палаты депутатов. Когда переговоры будут завершены, Фиале должен проинформировать Земана об их итогах, чтобы президент «мог принять решение по следующему этапу конституционного процесса».

Глава государства в своём обращении сказал, что необходимо в сжатые сроки сформировать правительство.

Напомним, Фиале — кандидат в премьер-министры Чехии. Правительство будет сформировано по итогам состоявшихся 8−9 октября выборов в Палату депутатов, на которых победила коалиция «Вместе» (27,79%).

Движение «Акция недовольных граждан» заняла второе место (27,17%). Две эти структуры накануне, 8 ноября, подписали соглашение о формировании правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии появятся три новых министерства