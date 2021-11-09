Подгорица, 9 ноября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В конце октября в Черногории было 55,24 тысячи безработных, что на 2,4 процента больше, чем в сентябре, сообщает черногорская служба занятости (ZZZ).

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Самый высокий показатель — 32,7 процента — был зафиксирован в июле 2000 года, а самый низкий — в августе 2009 года — 10,1 процента. С начала 2021 года служба зарегистрировала 14,64 тысячи новых сотрудников.

С начала года объявлено 18,23 тысячи вакансий.