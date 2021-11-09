9 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили то, как влияет присутствие американских военных кораблей в Чёрном море на Украину.

Светлана Рыбина, , 20:23 — REGNUM Заявление депутата народного совета Донецкой Народной Республики Владислава Бердичевского о том, что США подталкивают Украину к конфликту с Россией своей военной активностью в Чёрном море, не собираясь при этом принимать в нём участие, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 9 ноября в социальной сети Facebook.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

«Всё верно. Американцы привыкли воевать только чужими руками. Да и что толку от пары-тройки военных судов, если основной театр боевых действий так или иначе развернётся на земле? Только сумасшедший воспримет американский корабль как сигнал к наступлению, но психопатов среди руководства Украины хватает. Видимо, на это и расчёт», — предполагает Арсений К.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением представителя ДНР, ведь США уже множество раз доказывали, что их внешняя политика завязана на том, чтобы стравить две противоборствующие стороны, не вступая при этом непосредственно в конфликт.

«Стравливают и будут стравливать между собой народы американские крысы. Только таким грязным способом и умеют добиваться своих целей», — указывает Валерий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что надежда остаётся только лишь на благоразумие конкретных представителей вооружённых сил Украины, которые не поддадутся на провокацию и не отдадут преступный приказ о наступлении.

«Понимают ли украинские вояки, насколько их роль в этом бряцании доспехами заранее и давно придумана? И не в Киеве, и не для единства Украины. Провоцируют, бахвалятся. Дай Бог разума им не перейти черту», — пишет Белла Г.

Часть людей считает, что Украине не стоит надеяться на активную помощь со стороны США в случае полномасштабного военного конфликта в Донбассе.

«Не то чтобы военные корабли Соединённых Штатов в Чёрном море провоцировали Россию на конфликт, скорее наоборот, они своим присутствием окрыляют солдат ВСУ, которые могут подумать, что этот корабль приплыл им на помощь. Но на самом деле кроме как декоративную функцию и наблюдательную это судно не несёт. И если войска Украины перейдут к активным атакующим действиям, то корабль США, вполне вероятно, просто развернётся и уплывёт, как это было уже не раз», — поделился своим мнением Женя А.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае наступления ВСУ Донецк и Луганск будет больше не обязан соблюдать мирные соглашения. Тогда победа в войне достанется только тому, за кем сила и правда, пишут граждане.

«Они поиграют в бирюльки с Украиной и кинут Киев как пушечное мясо на Россию, а сами в сторонке постоят. Провоцируют Киев на идиотский шаг, а ВСУ только и рады попасть в очередной котёл», — отмечает Луаз Т.

«Кто знает, может быть, бросок ВСУ на Донбасс снимет наконец-то с ДНР и ЛНР оковы мирных соглашений, и справедливость тогда можно будет нести, не оглядываясь на ОБСЕ», — написал Сергей М.

Напомним, 9 ноября депутат народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский заявил РИА Новости о том, что США подталкивают Украину к конфликту с Россией своей военной активностью в Чёрном море, не собираясь при этом принимать в нём участие. Как сообщало ранее Министерство обороны РФ, на данный в акватории Черного моря находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, танкер John Lenthall ВМС США и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.