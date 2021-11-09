Челябинск, 9 ноября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Челябинской области размер средней зарплаты достиг 45 698 рублей. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Ника Егорова Зарплата

Таковы данные за январь — август. По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 7,5%.

Если смотреть по городам, то самая высокая зарплата в Магнитогорске (51 916,7 рублей), а низкая в Локомотивном (29 393 рубля). А из муниципальных районов она наиболее высокая в Пластовском (79 596,1 рубль), а низкая — в Троицком (26 946,4 рубль).