Москва, , 19:52 — REGNUM Действия США по наращиванию своих военно-морских сил в акватории Черном море является актом агрессии в адрес России. Об этом 9 ноября заявил военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США ввели три корабля. Обычно один приходит, а сейчас три. Да, они поступили хитро и говорят, что боевой корабль только один, но ситуация используется для того, чтобы по полной осваивать Черное море и воды у границ России», — сказал эксперт.

По его словам, эти действия являются частью комплексной агрессии США в отношении России, другим элементом которой является обострение конфликта в Донбассе.

«Всё это звенья одной цепи. Полагаю, ситуация будет становится всё более напряженной», — заявил эксперт.

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