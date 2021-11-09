Киев, 9 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили отменил запланированную с ней встречу, сообщает 9 ноября грузинский телеканал «Формула».

Yaruna21 Людмила Денисова

Закарашвили отказался от встречи после официального заявления МИД Украины от 8 ноября, касающегося Михаила Саакашвили. Посол сказал, что в этом заявлении присутствовал «политический контекст», и что ему необходимо провести консультации с МИД Грузии.

Денисова заявила, что хотела получить объяснения по поводу нарушения прав Михаила Саакашвили. По её словам, перевод Саакашвили в тбилисскую тюремную больницу, создал ситуацию угрозы для жизни и здоровья бывшего президента. Украинский омбудсмен считает, что тюремной больнице невозможно выполнить рекомендации консилиума врачей из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования.

Напомним, что 8 ноября МИД Украины заявил, что разочарован переводом Саакашвили в тюремную больницу, а также тем, что украинской стороне не было предоставлено информации об этом.