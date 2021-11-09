Ставрополь, , 19:44 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении представителя судебной системы. Под подозрение в покушении на мошенничество попал судья Шпаковского районного суда Евгений Гладских. Факт попытки похитить 4 млн рублей зафиксировали сотрудники регионального управления ФСБ, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест Rusvesna.su

Они установили, что судья Гладских осенью 2020 года обманным путем убедил жителя Шпаковского района в том, что может повлиять на вынесение в отношении того минимального наказания. В обмен за эту «услугу» он просил 4 млн рублей. Дело должен был рассматривать суд города Невинномысска.

Однако воспользоваться полученными деньгами Гладских не смог, так как был задержан и сам стал фигурантом уголовного дела. В настоящее время расследование в отношении него продолжается.