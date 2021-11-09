Вологда, , 19:38 — REGNUM В новогодние каникулы между Москвой и Великим Устюгом будет курсировать скорый поезд «Мороз-экспресс». Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в правительстве Вологодской области, добраться до вотчины Деда Мороза можно будет за 18 часов.

Дед мороз на санях

«Подобный график движения для поезда дальнего следования сообщением Москва — Великий Устюг мы проработали впервые. Нам удалось на четыре часа сократить время поезда в пути (до 18 часов вместо 22). Предварительно мы выбрали четыре даты отправления состава, а при наличии спроса, планируем включить поезд в постоянный график. Предпосылки для этого есть: сейчас наблюдается повышенный интерес к внутреннему туризму, хорошо расходятся билеты на новогодние туристические поезда», — цитирует пресс-служба замгендиректора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

Отмечается, что поезд будет с новыми удобными вагонами, оборудованными всеми необходимыми сервисами для пассажиров, включая систему отопления, климат-контроля с обеззараживанием воздуха, рестораном и широким выбором сувенирной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вотчина Деда Мороза» не справляется с наплывом посетителей.