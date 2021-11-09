Вологда, 9 ноября 2021, 19:38 — REGNUM В новогодние каникулы между Москвой и Великим Устюгом будет курсировать скорый поезд «Мороз-экспресс». Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в правительстве Вологодской области, добраться до вотчины Деда Мороза можно будет за 18 часов.
Отмечается, что поезд будет с новыми удобными вагонами, оборудованными всеми необходимыми сервисами для пассажиров, включая систему отопления, климат-контроля с обеззараживанием воздуха, рестораном и широким выбором сувенирной продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, «Вотчина Деда Мороза» не справляется с наплывом посетителей.