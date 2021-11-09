Таллин, , 19:37 — REGNUM Коронавирус COVID-19 обошелся населению Эстонии в более чем 55 миллионов евро, взятых из средств медицинского страхования, еще 50 миллионов евро было потрачено на общие расходы — такие, как маски и платы за готовность больничной койки.

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Об этом сообщила пресс-служба Больничной кассы Эстонии со ссылкой на отчет аналитического отдела.

Согласно произведенных подсчетам, самым большим преимуществом вакцинации против COVID-19 является снижение потребности в стационарном лечении и, следовательно, нагрузки на медицинских работников. Вакцинированным людям требуется более чем в четыре раза меньше услуг стационарного лечения и более чем в пять раз меньше услуг интенсивной терапии.

Начальник аналитического отдела Больничной кассы, доктор Кадри Халлер-Киккатало отметила в этой связи, что вакцинация не только помогает сберечь здоровье население, но и суммы, потраченные на пандемию, которые можно было бы использовать для лечения других заболеваний.

Она добавила, что все вакцинированные люди, которые не заразились до вакцинации, сэкономили в результате вакцинации более 13 миллионов евро для общей медицинской системы Эстонии. Это больше, чем сумма, потраченная в 2019 году для лечения злокачественных новообразований груди и почти вдвое больше, чем затраты в психиатрии для лечения аффективных расстройств.

Анализ счетов за лечение также показал, что на риск развития тяжелой формы COVID-19 влияет не только вакцинация, но и факторы, которые мы не можем изменить — такие как пол, возраст или сопутствующие заболевания. Вот почему мы все должны пройти вакцинацию, независимо от этих факторов, чтобы в нашем обществе была как можно больше обширная защита.

В результате проведенного анализа данных можно сказать, что вакцинация 22 людей предотвращает по крайней мере одно новое заражение, и после вакцинации каждой следующей группы из 153 человек предотвращается по крайней мере один новый смертельный случай.