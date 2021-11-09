Москва, 9 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Украину в будущем неизбежно ждёт распад. Об этом 9 ноября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Зеленский (Владимир, президент Украины — прим. ИА REGNUM) был на всё горазд… и пианист, и либераст», — сказал эксперт.

По его словам, на данный момент уже очевидно, что Украина как государство, как страна с мощными позициями на Европейском континенте, исчезла.

«Надо понимать, что распад Украины — это факт. И это видно помимо Донбасса», — заявил Маркелов.