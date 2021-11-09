Рига, , 19:31 — REGNUM Лучше всего русская община Латвии после восстановления независимости в этой республике в начале 1990-х годов умеет приспосабливаться и выживать.

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Об этом профессор университета имени Паула Страдыня в Риге Сергей Крук сообщил сообществу партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

По его мнению, русские Латвии сильны «в способности выживания»: «Мы анализировали прошлый кризис 2008—2010 года, который люди пережили и выкарабкались. Правда, по уровню потребления Латвия дольше выходила из кризиса. Бизнес продолжил работать. То есть крутиться мы умеем».

Профессор так объяснил феномен того, что при таком заметном размере русскоязычного сообщества ему пришлось пережить катастрофу массового безгражданства, запретов языка и русского образования: «Не было реакции. Могли бы быть какие-то акты гражданского неповиновения, более громкие выступления. Очевидно, люди предпочли решать индивидуально свои проблемы».

Он считает, что в каждой ситуации, как реагировала русская община на вызовы, надо смотреть индивидуально — либо такие люди чего-то боялись, либо считали, что смогут как-то приспособиться.

«То есть русские предпочли отстраниться. Еще, может, причина в том, что большинство русских занято в частном бизнесе и заниматься политикой у них нет времени. Да и есть понимание, что, если начнёшь заниматься политикой, твоему бизнесу еще больше начнут ставить «палки в колеса», и жди реакцию от налоговой, санитарной и ветеринарной инспекций», — считает Крук.

Он привел свое исследование, в котором русские бизнесмены Латвии как раз говорят, что «они не защищают активно свои интересы, потому что считают, что лучше не высовываться, будет больше проблем».

По мнению профессора Сергея Крука, нужно активнее использовать все инструменты гражданского общества, те, которые в Европейском Союзе приняты как ценности. Например, ценность многообразия.

«В латышском дискурсе она касается только очень узкого круга вопросов. Сексуальное многообразие да, но, когда дело касается этнического многообразия, то нет, хотя в ЕС всё многообразие воспринимается как ценность и этим нужно пользоваться», — считает он.