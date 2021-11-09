Магнитогорск, Челябинская область, , 19:29 — REGNUM Бизнесмена из Магнитогорска Челябинской области осудили за фальсификацию доказательств одному из гражданских дел. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде

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По данным следствия, он взял у знакомого на три месяца 159 тыс. рублей. Когда деньги не были возвращены, кредитор обратился в суд. И там должник представил фальшивую расписку о возврате денег.

Тем не менее в суде обман раскрылся. В итоге бизнесмена осудили на 380 часов обязательных работ.