Цзянсу, Китай, , 19:27 — REGNUM Правительство китайского города Сучжоу, расположенного в восточной провинции Цзянсу, подписало с Министерством торговли Сингапура меморандум о сотрудничестве в развитии сферы услуг. Об этом 9 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что договоренность достигнута и подписана в рамках 4-го Китайского международного ЭКСПО (CIIE).

Сферы действия меморандума — цифровая экономика, защита прав интеллектуальной собственности, финансы и логистика. Отмечается, что с 2019 года Сингапур занимает четвертое место среди партнеров Китая в данной сфере, и в настоящее время стороны ведут переговоры о модернизации соответствующего соглашения о свободной торговле и инвестициях. Упрощение процедур способно существенно поднять двусторонний товарооборот.