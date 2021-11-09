Москва, 9 ноября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Украина отдала свой суверенитет США и даже не получила ничего в ответ. Об этом 9 ноября заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Что касается США, то они, пользуясь Украиной, провоцируют конфликт с Россией.

«Нас провоцируют. И действуют жестко. Провоцируют в том числе при помощи Украины. Вообще удивительно насколько трансформировалась власть Украины в плане восприятия США. Это не просто вассальные отношения, это унизительные отношения, страна просто отдала свой суверенитет ни за что», — сказал Маркелов.