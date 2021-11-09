Милан, Италия, 9 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. 23-летний фланговый полузащитник «Бреста» и молодежной сборной Франции Ромен Февр рассказал о своем возможном переходе в «Милан» в зимнее трансферное окно: «Я готовлюсь к «Милану», потому что, когда вам звонит Паоло Мальдини… это что-то особенное», — цитирует Февра итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Ромен Февр принял участие в двенадцати матчах французской Лиги 1 сезона 2021/22, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Текущее соглашение Февра с «Бретом» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского полузащитника в 13 миллионов евро.

В «Милане» на позиции Февра может лишь атакующий защитник Тео Эрнандес. Однако при использовании главным тренером «россонери» схемы с двумя игроками на одном фланге, Февр может стать незаменимым игроком основы.