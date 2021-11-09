Пекин, , 19:24 — REGNUM В условиях энергетических проблем железные дороги Китая наращивают перевозки угля, обеспечивая поставки энергии на зиму и весну 2022 года. Об этом 9 ноября сообщает Синьхуасо ссылкой на Китайскую государственную железнодорожную корпорацию.

За период с 1 октября по 8 ноября китайские железнодорожники направили для выработки электроэнергии 157 млн тонн угля, почти на 27% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Благодаря этому, запасы черного топлива на 363 угольных электростанциях стали достаточными для трехнедельного потребления, что на неделю больше, чем в конце сентября.

В Китае принят ряд мер по обеспечению проведения отопительного сезона. Власти поощряют угольные шахты возобновлять и расширять производство, а железнодорожные и судоходные компании уделять угольному грузу приоритетное внимание.