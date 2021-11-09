Тбилиси, 9 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия заявил о том, что оппозицией планируется проведение четырёх митингов в Тбилиси, сообщает 9 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

European People's Party Ника Мелия

Мелия представил собравшимся у стен парламента своим сторонникам план действий на 10 ноября и объявил о проведении четырёх протестных акций в Тбилиси. Оппозиционные митинги должны будут пройти у зданий службы госбезопасности, министерств внутренних дел и здравоохранения. Место проведения четвёртого митинга Мелия не назвал. Мелия также заявил, что 10 ноября сторонники Михаила Саакашвили соберутся и у здания тбилисского городского суда.

Напомним, что 8 ноября бывший президент Михаил Саакашвили был переведён в тюремную больницу при тбилисской тюрьме.