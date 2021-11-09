Ульяновск, , 19:23 — REGNUM Ликвидация пожара идёт на мебельном складе в Ульяновске, сообщили 9 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар Pixabay.com

Информация о том, что на проезде Апполона Сысцова загорелся склад готовой продукции мебели, поступила в МЧС в 16:10 мск. Прибывшие на место пожарные оценили площадь возгорания в 4,2 тыс. кв. м.

По данным ведомства, на месте ЧП работают свыше 60 спасателей, задействовано 19 единиц техники. В помещении очень много мебели, что осложняет борьбу с огнём.

«Со слов администрации людей в здании нет», — добавили в ведомстве. Данных о пострадавших нет.