Москва, , 19:26 — REGNUM Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» вызвал широкий общественный резонанс. По ряду моментов документ нуждается в «глубоком переосмыслении». Так прокомментировал ИА REGNUM закон, принятый 9 ноября в первом чтении депутатами Госдумы, политолог Сергей Кулагин.

Государственная дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил некоторые положения закона, которые, на его взгляд, требуют доработки. Среди них были названы вопросы организации деятельности органов власти в столицах субъектов РФ, неограниченность губернаторских сроков, которая может привести к «бронзовению местных элит», усиление роли прокуратуры, что может вызвать давление на местные органы власти и еще ряд вопросов.

Так, по мнению политолога, в законопроекте «отсутствует прозрачное понимание работы органов местного самоуправления в столицах субъектов».

«Исполнительная и представительная власть под полной угрозой ликвидации выборности, что приведёт к отсутствию общественного выпуска пара на местном уровне в ходе выборов мэров и депутатов муниципального уровня. Закручивание гаек может привести к взрыву котла» , — считает Кулагин.

То, что срок действия глав субъектов на посту руководителей регионов законом не ограничен, может закончиться несменяемостью власти и подконтрольностью местных элит лишь федеральному центру, в то время как в обществе сформирована потребность на обновление.

«Неограниченность сроков губернаторов (глав субъектов) и непрозрачность их отрешений от должности может стать риском для бронзовения местных элит, и создаёт возможность пожизненного личного обогащения за государственный счёт. В то время как на местах прочно сформирован запрос на обновление, федеральный центр отвечает на этот запрос строгим запретом и полной подконтрольностью местных элит федеральному центру» , — отметил Сергей Кулагин.

Отдельно он остановился на усилении роли прокуратуры в региональной повестке дня. Как считает политолог, несомненно, в рамках исполнения национальных проектов её контроль крайне необходим и важен, однако наделение ее законодательной инициативой может привести к тому, что «надзорный орган может получить механизм давления на региональные элиты, и в корне изменит политический ландшафт абсолютно в любом регионе».

Кроме всего прочего, Кулагин раскритиковал отсутствие в законопроекте «финансовых мостов между федеральным центром, регионом и местной властью», что «поставит под сомнение успех реализации нового законопроекта». Не устроило политолога и то, что «в законопроекте полностью отсутствуют роль и взаимодействие гражданского общества с публичной властью», а «депутатский корпус получает сомнительные полномочия во взаимодействии с исполнительной властью региона, отсутствуют механизмы отзыва депутата из-за утраты доверия избирателей».

«О многовековой истории местного самоуправления постепенно придётся забыть. Главы регионов превращаются в менеджеров по распределению федеральных финансовых трансферов во вверенных им территориях» , — считает Кулагин.

Отметив, что проект закона, безусловно, «жизненно важен для нового исторического цикла России», он подчеркнул, что требуется масштабное его обсуждение с привлечением общественности, политологов, экспертов в сфере исполнительной власти субъектов и детальная доработка.

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