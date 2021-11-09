Москва, 9 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» вызвал широкий общественный резонанс. По ряду моментов документ нуждается в «глубоком переосмыслении». Так прокомментировал ИА REGNUM закон, принятый 9 ноября в первом чтении депутатами Госдумы, политолог Сергей Кулагин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Он отметил некоторые положения закона, которые, на его взгляд, требуют доработки. Среди них были названы вопросы организации деятельности органов власти в столицах субъектов РФ, неограниченность губернаторских сроков, которая может привести к «бронзовению местных элит», усиление роли прокуратуры, что может вызвать давление на местные органы власти и еще ряд вопросов.

Так, по мнению политолога, в законопроекте «отсутствует прозрачное понимание работы органов местного самоуправления в столицах субъектов».

«Исполнительная и представительная власть под полной угрозой ликвидации выборности, что приведёт к отсутствию общественного выпуска пара на местном уровне в ходе выборов мэров и депутатов муниципального уровня. Закручивание гаек может привести к взрыву котла» , — считает Кулагин.

То, что срок действия глав субъектов на посту руководителей регионов законом не ограничен, может закончиться несменяемостью власти и подконтрольностью местных элит лишь федеральному центру, в то время как в обществе сформирована потребность на обновление.

«Неограниченность сроков губернаторов (глав субъектов) и непрозрачность их отрешений от должности может стать риском для бронзовения местных элит, и создаёт возможность пожизненного личного обогащения за государственный счёт. В то время как на местах прочно сформирован запрос на обновление, федеральный центр отвечает на этот запрос строгим запретом и полной подконтрольностью местных элит федеральному центру» , — отметил Сергей Кулагин.

Отдельно он остановился на усилении роли прокуратуры в региональной повестке дня. Как считает политолог, несомненно, в рамках исполнения национальных проектов её контроль крайне необходим и важен, однако наделение ее законодательной инициативой может привести к тому, что «надзорный орган может получить механизм давления на региональные элиты, и в корне изменит политический ландшафт абсолютно в любом регионе».

Кроме всего прочего, Кулагин раскритиковал отсутствие в законопроекте «финансовых мостов между федеральным центром, регионом и местной властью», что «поставит под сомнение успех реализации нового законопроекта». Не устроило политолога и то, что «в законопроекте полностью отсутствуют роль и взаимодействие гражданского общества с публичной властью», а «депутатский корпус получает сомнительные полномочия во взаимодействии с исполнительной властью региона, отсутствуют механизмы отзыва депутата из-за утраты доверия избирателей».

«О многовековой истории местного самоуправления постепенно придётся забыть. Главы регионов превращаются в менеджеров по распределению федеральных финансовых трансферов во вверенных им территориях» , — считает Кулагин.

Отметив, что проект закона, безусловно, «жизненно важен для нового исторического цикла России», он подчеркнул, что требуется масштабное его обсуждение с привлечением общественности, политологов, экспертов в сфере исполнительной власти субъектов и детальная доработка.

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