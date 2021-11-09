Курск, 9 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Два врача из Курской области получат государственные награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача Курской городской больницы № 4 Дмитрию Сидорову.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского награжден заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии БСМП Александр Кузьменко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, учреждённая в 2020 году, — вручается за заслуги в здравоохранении. Она названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.