Пекин, , 19:22 — REGNUM В рамках движения к углеродной нейтральности Народный банк Китая (НБК) объявил о политике поддержки финансовых организаций в кредитовании предприятий в углеродоемких сферах при условии принятия на себя коммерческими банками возможных рисков. Об этом 9 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что речь идет о выдаче субъектам экономики дешевых кредитов и ссуд, соответствующих базовым ставкам НБК.

Предусматривается механизм прямого финансирования, когда комбанки обращаются к регулятору за кредитом сразу после выдачи соответствующей ссуды. При этом кредит НБК собираются выдавать под 1,75% годовых и в размере 60% от выданной ссуды. При этом НБК намерен требовать от кредитуемых финансовых организаций публичного раскрытия информации о займах, выданных для реализации цели сокращения углеродных выбросов. Для проверки предоставляемых сведений будут привлекаться профессиональные третьи стороны.