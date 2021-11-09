Москва, 9 ноября 2021, 20:03 — REGNUM Наибольшую опасность корабли США в акватории Чёрного моря представляют для России с точки зрения разведывательных операций. Об этом 9 ноября заявил военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флот США
Флот США
(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz

По его словам, корабли США, которые сейчас находятся в Чёрном море оснащены современной разведывательной аппаратурой.

«Они могут работать вдоль наших границ. Пока действия американцев вдоль наших границ натыкались на наши жесткие ответные действия. В данной ситуации они не будут идти на обострение. Но российский флот и министерство обороны предпримут действия, которые будут иметь чёткий месседж для вот этих кораблей», — сказал Коновалов.

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