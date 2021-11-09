Москва, 9 ноября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Наибольшую опасность корабли США в акватории Чёрного моря представляют для России с точки зрения разведывательных операций. Об этом 9 ноября заявил военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

По его словам, корабли США, которые сейчас находятся в Чёрном море оснащены современной разведывательной аппаратурой.

«Они могут работать вдоль наших границ. Пока действия американцев вдоль наших границ натыкались на наши жесткие ответные действия. В данной ситуации они не будут идти на обострение. Но российский флот и министерство обороны предпримут действия, которые будут иметь чёткий месседж для вот этих кораблей», — сказал Коновалов.