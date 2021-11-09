Варшава, , 19:18 — REGNUM Миграционный кризис на польско-белорусской границе порождён имперской политикой России, заявил 9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на внеочередном заседании нижней палаты парламента Польши.

Истерика Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

По его словам, белорусский президент Лукашенко является лишь исполнителем приказов Москвы.

«Имперская, неоимперская политика России прогрессирует. Мы ясно видим это. Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве», — сказал Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Белоруссии и Польши скопились не менее двух тыс. мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока, которые пытаются прорваться на территорию Евросоюза.

Мигранты пытаются прорвать пограничные заграждения, власти Польши подтягивают к месту кризиса силовиков.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после введения санкций Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов, рвущийся через Белоруссию в страны Евросоюза.

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