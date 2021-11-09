Манчестер, Великобритания, , 19:15 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе каталонской «Барселоны» к 26-летнему фланговому нападающему «горожан» и сборной Англии Рахиму Стерлингу: «Честно говоря, я понятия не имею об интересе «Барселоны» к Стерлингу. Но если «Барселона» действительно заинтересована в том, чтобы подписать кого-то из наших игроков, то я убежден, что у них это получится. «Барселона» продолжает оставаться более привлекательной командой», — цитирует испанского специалиста газета Mundo Deportivo.

Хосеп Гвардиола Thomas Rodenbücher

В текущем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в пятнадцати матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Английский нападающий провел на поле лишь 731 минуту, так как проиграл Джеку Грилишу конкуренцию за место в стартовом составе.

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после ухода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Англии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.