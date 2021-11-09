Тамбов, , 19:13 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 9 ноября, в ходе рабочей поездки в Моршанский район дал поручение ускорить начало строительство нового здания школы в селе Алгасово, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Соответствующие средства будут заложены в бюджет 2022 года.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров Tambov.gov.ru

Врио главы региона считает задачу строительства этой школы одной из приоритетных, поскольку её ждут уже несколько поколений жителей села. Сейчас ребята учатся в четырех разных корпусах, построенных больше полувека назад.

Максим Егоров ознакомился с проектно-сметной документацией новой школы, заслушал отчеты ответственных лиц о проделанной работе и решил ускорить начало строительства.

«Федеральное финансирование на строительство школы будет выделено в 2023-м, но фундамент нового здания мы заложим уже в следующем году на собственные средства, — подчеркнул Максим Егоров. — Все жители района должны видеть, что школа обязательно будет построена».

Новая школа станет центром притяжения местных жителей — целым комплексом с современной столовой, спортивным залом, гаражом для стоянки школьных автобусов. Новое здание школы будет рассчитано на 350 ученических мест. На строительство предусмотрено более 417 млн рублей, половина из них — федеральная субсидия. Руководитель региона предложил доработать проект оформления нового здания с учетом истории развития села Алгасово.

На данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство школы. Строительство поддерживает также Министерство просвещения России.