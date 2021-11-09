Врио главы Тамбовщины ускорил начало строительства новой школы в Алгасово
Тамбов, 9 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 9 ноября, в ходе рабочей поездки в Моршанский район дал поручение ускорить начало строительство нового здания школы в селе Алгасово, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Соответствующие средства будут заложены в бюджет 2022 года.
Врио главы региона считает задачу строительства этой школы одной из приоритетных, поскольку её ждут уже несколько поколений жителей села. Сейчас ребята учатся в четырех разных корпусах, построенных больше полувека назад.
Максим Егоров ознакомился с проектно-сметной документацией новой школы, заслушал отчеты ответственных лиц о проделанной работе и решил ускорить начало строительства.
Новая школа станет центром притяжения местных жителей — целым комплексом с современной столовой, спортивным залом, гаражом для стоянки школьных автобусов. Новое здание школы будет рассчитано на 350 ученических мест. На строительство предусмотрено более 417 млн рублей, половина из них — федеральная субсидия. Руководитель региона предложил доработать проект оформления нового здания с учетом истории развития села Алгасово.
На данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на строительство школы. Строительство поддерживает также Министерство просвещения России.