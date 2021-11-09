Архангельск, 9 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Архангельский ЦУР за месяц обработал более пяти тысяч сообщений. Наибольшую обеспокоенность северян вызывали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, дорогами, коронавирусом, благоустройством и общественным транспортом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра.

ЦУР

В частности, 860 инцидентов поступило по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Северяне традиционно жалуются на отсутствие водоснабжения и электричества, а также на некачественную работу управляющих организаций. Тема «Дороги» в прошедшем месяце заняла второе место в ТОП: за октябрь сотрудники ЦУР обработали 756 сообщений.

ЦУР

Также не теряют актуальности вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией — обработано 708 инцидентов, связанных с COVID-19, а также проблемы благоустройства — за прошедший месяц 611 инцидентов.

Высоким остается количество инцидентов по теме общественного транспорта — 596 человек опубликовали в соцсетях жалобы. Наибольшее количество сообщений связано с несоблюдением графиков движения общественного транспорта: 307 жителей Архангельской области отправили сообщение о нарушениях графиков движения автобусов. Также северяне возмущены ненадлежащими условиями проезда, нехваткой автобусов на маршрутах и отсутствием благоустроенных остановок.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2021 года архангельский Центр управления регионом (ЦУР) обработал 36 886 тысяч жалоб и обращений, оставленных жителями региона в соцсетях. Первое место по числу жалоб заняла дорожная тема.