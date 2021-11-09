Москва, , 20:07 — REGNUM Военный флот США осваивает акваторию Чёрного моря с заделом на будущее. Об этом 9 ноября заявил военный эксперт Иван Коновалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Несмотря на то, что всего три корабля, это не большая группировка, которая может быть развернута в большую. На лицо освоение акватории малой эскадрой на будущее», — сказал Коновалов.

По его словам, у этой ситуации есть политический аспект. Эксперт убежден, что действия США в Чёрном море в первую очередь направлены против Турции.

«И Турция всё сильнее выражает протест против таких действий США, хотя Турция и член НАТО», — заявил Коновалов.

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