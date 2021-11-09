Рига, 9 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. С ноября у жителей столицы Латвии увеличились счета за отопление — второй раз за нынешнюю осень. Об этом сообщил латвийский портал Latvijas avize.

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Тревогу экспертов вызывает не только подорожание, но и накопленные рижанами долги — перед началом нового отопительного сезона они были у 531 многоэтажного жилого дома на 22 000 квартир.

Муниципальное предприятие Rigas siltums заявило, что подорожание вызвано ростом цен на природный газ, который начался еще в январе 2021 года. По сравнению с летом прошлого года цена на природный газ на бирже возросла в десять раз, поэтому с 1 сентября тариф на теплоснабжение был повышен на 27%, а с 1 ноября — еще на 16%.

В целом за несколько месяцев цены на отопление в Риге выросли на 43%. Для рижан, которые до 1 сентября платили за отопление в среднем 50 евро, в дальнейшем счета могут вырасти до 74 евро в месяц.

Отмечается, что заметно больше за отопление с ноября нынешнего года будут платить также жители Елгавы, Иецавы, Огре, Талси, Гробини.