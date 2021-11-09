Таллин, 9 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Занимающая пост комиссара по вопросам энергетики в Еврокомиссии, представительница Эстонии Кадри Симсон оторвалась от реальности и насущных проблем собственного народа. С таким мнением известный эстонский журналист Андрес Райд выступил на портале национал-консерваторов страны Uuued Uudised.

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Так он прокомментировал заявления Симсон о том, что Эстонии нужно активнее использовать финансовую помощь Брюсселя в ситуации с резким ростом цен на энергоносители. Журналист считает, что призывы еврокомиссара искать решение не в собственных силах и возможностях, а у руководства Евросоюза, говорит о том, что Симсон не готова предложить Эстонии эффективный план: «Ясно одно: у комиссара нет плана, по крайней мере, одного, чтобы гарантировать и дать возможность нашим людям справиться на фоне всеобщего безумия, в котором они слышат только знакомые по Леониду Брежневу фразы про «организацию чего-либо в более раннем темпе» и «планирование новых и новых линий».

Он также обвинил еврокомиссара в том, что та передергивает факты и попросту их искажает, говоря о поставках газа в ЕС со стороны России. «Она заявила: «Газпром не поставил столько, как обычно». Это в корне неверно — «Газпром» до сих пор выполнил все свои обязательства перед европейскими партнерами и даже увеличил их поставки в последние месяцы», — заявил эстонский журналист.

«Почему вы так яростно боретесь с этим газопроводом «Северным потоком-2», хотя бы публично? Это (запуск газопровода — ИА REGNUM) решило бы всю вашу хрень», — возмущен Райд.