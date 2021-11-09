Бергамо, Италия, 9 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. 9 ноября спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что информация об уходе из клуба 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука является фейковой: «Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», — цитирует Сартори издание «Чемпионат».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие лишь в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами во встречах с «Сампдорией» и «Вильярреалом».

Ранее сообщалось, что руководство клуба из Бергамо рассчитывает в зимнее трансферное окно отдать Миранчука в полугодичную аренду с целью продажи летом 2022 года.

На данный момент трансферная стоимость Миранчука, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро. За последний год стоимость российского полузащитника упала на 4,5 миллиона евро.