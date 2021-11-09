Вильнюс, , 19:06 — REGNUM Сейм Литвы утвердил решение о введении в районах, граничащих с Белоруссией, режима чрезвычайного положения из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

Щит при въезде в Литву

Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба литовского парламента.

На пленарном заседании сейма Литвы за соответствующее предложение правительства проголосовали 122 депутата при одном голосе против.

«Средства по борьбе с нелегальной миграцией, которые до сих пор были в распоряжении правительства, в условиях роста интенсивности гибридных атак на Польшу, что угрожает и спокойствию Литвы, уже недостаточны», — заявила спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Чрезвычайное положение вводится сроком на один месяц с 00:00 10 ноября на расстоянии 5 км от приграничной зоны вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, ранее проникших в Литву.

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